 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни

    Он подал документы в избирательную комиссию

    Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Рамзан Кадыров заявил, что дал согласие на участие в выборах главы Чечни, подал документы в избирательную комиссию.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

    "Только что подал все соответствующие документы в избирательную комиссию. Вручил заявление о согласии стать кандидатом", — написал Кадыров.

    Как заявил Кадыров, весь пакет документов проверен и признан соответствующим требованиям.

    Полномочия Рамзана Кадырова на посту главы Чечни истекли в марте. Президент России назначил его временно исполняющим обязанности до выборов нового руководителя республики. Выборы состоятся 18 сентября. Срок выдвижения претендентов на пост истекает 4 июля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi