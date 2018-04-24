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    Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их сразу посадят

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров  ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников. Если они приедут в республику,  то будут задержаны, а их счета на территории Чечни заблокированы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  H. Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 24".

    "Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров.

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