Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их сразу посадят

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников. Если они приедут в республику, то будут задержаны, а их счета на территории Чечни заблокированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом H. Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров.