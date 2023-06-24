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Кадыров: Чеченские бойцы выехали "в зону напряженности", мятеж должен быть подавлен

Кадыров: Чеченские бойцы выехали "в зону напряженности", мятеж должен быть подавлен Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
В регионе
24 июня 2023 г. 13:01
Кадыров: Чеченские бойцы выехали в зону напряженности, мятеж должен быть подавлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, происходящее - это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству. Он считает, что мятеж должен быть подавлен.

"Против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Çeçen döyüşçülər "Vaqner"çilərə qarşı vuruşmağa yollanıb

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