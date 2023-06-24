Кадыров: Чеченские бойцы выехали "в зону напряженности", мятеж должен быть подавлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, происходящее - это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству. Он считает, что мятеж должен быть подавлен.

"Против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - подчеркнул он.