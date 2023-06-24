Кадыров: Чеченские бойцы выехали "в зону напряженности", мятеж должен быть подавлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале.
По его словам, происходящее - это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству. Он считает, что мятеж должен быть подавлен.
"Против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - подчеркнул он.