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    Кадыров: батальон из Чечни находится в Сирии

    У нас батальон есть там еще один. Они меняют друг друга

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Один из батальонов военной полиции, сформированный в Чеченской Республике, в настоящее время находится в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу RT.

    "У нас батальон есть там еще один. Они меняют друг друга. Будут меняться через два-три месяца", - сказал он.

    Ранее сообщалось, что батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии в марте 2017 года вернулся на территорию Чечни после трехмесячной командировки в Алеппо.

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