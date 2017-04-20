Кадыров: батальон из Чечни находится в Сирии

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Один из батальонов военной полиции, сформированный в Чеченской Республике, в настоящее время находится в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу RT.

"У нас батальон есть там еще один. Они меняют друг друга. Будут меняться через два-три месяца", - сказал он.

Ранее сообщалось, что батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии в марте 2017 года вернулся на территорию Чечни после трехмесячной командировки в Алеппо.