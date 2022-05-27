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Кабмин Украины создал комиссию по оценке ущерба в результате боевых действий

Кабмин Украины создал комиссию по оценке ущерба в результате боевых действий Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет наниматься подсчетом ущерба, нанесенного в результате боевых действий.
В регионе
27 мая 2022 г. 15:42
Кабмин Украины создал комиссию по оценке ущерба в результате боевых действий

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет наниматься подсчетом ущерба, нанесенного в результате боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня был утвержден должностной состав комиссии и положение о ее работе. Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита убытков и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки", - отметил Шмыгаль.

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