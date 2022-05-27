Кабмин Украины создал комиссию по оценке ущерба в результате боевых действий

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет наниматься подсчетом ущерба, нанесенного в результате боевых действий.

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет наниматься подсчетом ущерба, нанесенного в результате боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня был утвержден должностной состав комиссии и положение о ее работе. Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита убытков и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки", - отметил Шмыгаль.