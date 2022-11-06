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Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка

Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерено обсудить ситуацию в Украине, а также зерновую сделку после возобновления участия в ней России.
В регионе
6 ноября 2022 г. 17:04
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка

Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерено обсудить ситуацию в Украине, а также зерновую сделку после возобновления участия в ней России.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV.

По его данным, в повестке дня главным образом будут вопросы внесения поправок в конституцию, касающихся ношения женщинами хиджаба, и борьбы с терроризмом. В числе международных вопросов в приоритетном порядке планируется рассмотреть ситуацию в Украине, а также зерновую сделку и возможность ее продления после 19 ноября. Кроме того, планируется обсудить принятие в НАТО Финляндии и Швеции по итогам состоявшихся в конце минувшей недели переговоров турецкого руководства с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По итогам заседания правительства Эрдоган, как ожидается, выступит с традиционным телеобращением к нации.

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