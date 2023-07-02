Кабмин Турции планирует обсудить повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО

Правительство Турции планирует под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих, экономические законопроекты и заявку Швеции на вступление в НАТО.

Правительство Турции планирует под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих, экономические законопроекты и заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как передает Report , об этом сообщает проправительственная газета Sabah.

Главным пунктом повестки станут решения в экономической и социальной сфере. Кабмин должен будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тыс. лир (около $850), об освобождении части населения от уплаты налогов при покупке компьютеров и телефонов. Эти положения, как ожидается, войдут в пакет законодательных инициатив, который поступит на рассмотрение в парламент.

В этот же пакет войдут инициативы по поддержке пенсионеров, а также положение о запрете повышать арендную плату за жилые помещения более чем на 25% до июля 2024 года.

Кабмин также обсудит и выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО. Анкара требует от Стокгольма практического ужесточения антитеррористического законодательства и выдачи ей некоторых лиц, признанных в республике террористами. Турция еще не одобрила заявку Швеции в НАТО, и ситуацию усугубляет недавний инцидент с сожжением в Стокгольме Корана, который, помимо Турции, вызвал резкую критику со стороны мусульманских стран.