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Кабмин Турции обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Кабмин Турции обсудит ситуацию на Ближнем Востоке 10:47
В регионе
30 сентября 2024 г. 11:08
Кабмин Турции обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

На заседании Кабинета министров Турции 30 сентября в Бештепе под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на повестке дня заседания - операции Израиля в секторе Газа и Ливане и их результаты, а также вероятность распространения войны в регионе после убийства лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы и последующие шаги Турции.

На встрече Эрдоган также проинформирует присутствующих о дипломатических встречах, проведенных на минувшей неделе в Нью-Йорке, в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Nazirlər Kabineti Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edəcək

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