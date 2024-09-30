Кабмин Турции обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

10:47

На заседании Кабинета министров Турции 30 сентября в Бештепе под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на повестке дня заседания - операции Израиля в секторе Газа и Ливане и их результаты, а также вероятность распространения войны в регионе после убийства лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы и последующие шаги Турции.

На встрече Эрдоган также проинформирует присутствующих о дипломатических встречах, проведенных на минувшей неделе в Нью-Йорке, в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.