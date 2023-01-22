Кабмин Турции обсудит меры в отношении Швеции

На завтрашнем заседании кабинета министров Турции будут рассмотрены запланированные дипломатические контрмеры против Швеции после сожжения Корана в Стокгольме 21 января.

На завтрашнем заседании кабинета министров Турции будут рассмотрены запланированные дипломатические контрмеры против Швеции после сожжения Корана в Стокгольме 21 января.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что вопросы внешней политики будут в центре внимания заседания правительства под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, на заседании Кабмина будут обсуждены президентские и парламентские выборы, намеченные на 18 июня.

Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время демонстрации был сожжен Коран.