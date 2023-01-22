О нас

Кабмин Турции обсудит меры в отношении Швеции

Кабмин Турции обсудит меры в отношении Швеции На завтрашнем заседании кабинета министров Турции будут рассмотрены запланированные дипломатические контрмеры против Швеции после сожжения Корана в Стокгольме 21 января.
В регионе
22 января 2023 г. 18:23
Кабмин Турции обсудит меры в отношении Швеции

На завтрашнем заседании кабинета министров Турции будут рассмотрены запланированные дипломатические контрмеры против Швеции после сожжения Корана в Стокгольме 21 января.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что вопросы внешней политики будут в центре внимания заседания правительства под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, на заседании Кабмина будут обсуждены президентские и парламентские выборы, намеченные на 18 июня.

Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время демонстрации был сожжен Коран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə hökumətinin iclasında İsveçə qarşı tədbirlər müzakirəyə çıxarılacaq

Самое важное

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi