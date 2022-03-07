Кабмин России утвердил перечень недружественных стран

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении нее, ее компаний и граждан недружественные действия.

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении нее, ее компаний и граждан недружественные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подписано соответствующее распоряжение.

В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Упомянутые страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Как отметили в кабмине, согласно этому указу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. "Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа", - говорится в сообщении. Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).