Кабмин России предложил ратифицировать соглашение о сохранении биоресурсов Каспийского моря

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Правительство России распорядилось внести в Госдуму проект федерального закона "О ратификации соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС об этом говорится на сайте Кабмина России.

"Принятие законопроекта позволит создать международно-правовую базу в области регулирования рыболовства осетровых видов рыб и других водных биологических ресурсов в бассейне Каспийского моря", - говорится в сопроводительной справке.

В настоящее время сотрудничество прикаспийских государств в области сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспийского моря основано на протоколе заседания полномочных представителей прикаспийских государств от 23 декабря 1992 года, в соответствии с которым учреждена межведомственная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря.

Эта комиссия - единственный действующий механизм по управлению водными биоресурсами Каспийского моря. Ее решения реализуются на уровне соответствующих рыбохозяйственных ведомств.