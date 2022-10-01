Кабмин РФ ввел ответный запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран

Правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указано, что запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы. Запрет не будет распространяться на перечень товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Кроме того, под действие запрета не попадают часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.