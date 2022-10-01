О нас

Кабмин РФ ввел ответный запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран

Кабмин РФ ввел ответный запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран Правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В регионе
1 октября 2022 г. 22:30
Кабмин РФ ввел ответный запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран

Правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указано, что запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря текущего года. Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

Одновременно с этим предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы. Запрет не будет распространяться на перечень товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Кроме того, под действие запрета не попадают часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi