Кабмин Кыргызстана сократил 14 заместителей министров и глав других госорганов

В Кыргызстане сокращено 14 штатных единиц - заместителей министров и замруководителей ведомств в девяти госорганах.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Согласно постановлению, штатные единицы сокращены в министерствах экономики и коммерции; финансов; иностранных дел; чрезвычайных ситуаций; Соцфонда и т.д.
Не уточняется, на сколько заместителей стало меньше в каждом из министерств.
Решение принято в рамках реализации указа президента об оптимизации расходов бюджета.