О нас

Кабмин Кыргызстана сократил 14 заместителей министров и глав других госорганов

Кабмин Кыргызстана сократил 14 заместителей министров и глав других госорганов В Кыргызстане сокращено 14 штатных единиц - заместителей министров и замруководителей ведомств в девяти госорганах.
В регионе
27 октября 2023 г. 15:11
Кабмин Кыргызстана сократил 14 заместителей министров и глав других госорганов

В Кыргызстане сокращено 14 штатных единиц - заместителей министров и замруководителей ведомств в девяти госорганах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно постановлению, штатные единицы сокращены в министерствах экономики и коммерции; финансов; иностранных дел; чрезвычайных ситуаций; Соцфонда и т.д.

Не уточняется, на сколько заместителей стало меньше в каждом из министерств.

Решение принято в рамках реализации указа президента об оптимизации расходов бюджета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kyrgyz Cabinet of Ministers reduces 14 deputy ministers, heads of other gov’t agencies

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi