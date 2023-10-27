Кабмин Кыргызстана сократил 14 заместителей министров и глав других госорганов

В Кыргызстане сокращено 14 штатных единиц - заместителей министров и замруководителей ведомств в девяти госорганах.

В Кыргызстане сокращено 14 штатных единиц - заместителей министров и замруководителей ведомств в девяти госорганах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно постановлению, штатные единицы сокращены в министерствах экономики и коммерции; финансов; иностранных дел; чрезвычайных ситуаций; Соцфонда и т.д.

Не уточняется, на сколько заместителей стало меньше в каждом из министерств.

Решение принято в рамках реализации указа президента об оптимизации расходов бюджета.