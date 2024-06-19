Кабмин Ирана одобрил подписание закона о свободной торговле с ЕАЭС

Правительство Ирана одобрило подписание закона о создании зоны свободной торговли между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и исламской республикой.

Правительство Ирана одобрило подписание закона о создании зоны свободной торговли между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и исламской республикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского кабмина Али Бахадори Джахроми.

"Кабинет министров одобрил [подписание] законопроекта соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном", - сказал Джахроми на пресс-конференции по итогам заседания правительства, его слова приводит агентство Fars.