Армения одобрила положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджаном

Правительство Армении одобрило положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В ближайшее время документ будет направлен в Конституционный суд страны для проверки на предмет соответствия основному закону страны.
30 августа МИД Армении сообщил о том, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации границы.
Как отмечается в проекте решения, положение предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп.
Утверждается, что положение и документы, которые будут приняты на его основе, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации.