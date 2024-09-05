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Армения одобрила положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджаном

Армения одобрила положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджаном Правительство Армении одобрило положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджана.
В регионе
5 сентября 2024 г. 11:06
Армения одобрила положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджаном

Правительство Армении одобрило положение о комиссиях по делимитации границы с Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ближайшее время документ будет направлен в Конституционный суд страны для проверки на предмет соответствия основному закону страны.

30 августа МИД Армении сообщил о том, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации границы.

Как отмечается в проекте решения, положение предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп.

Утверждается, что положение и документы, которые будут приняты на его основе, дополнят правовые основания обеспечения полноценного хода работ по делимитации.

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Версия на английском языке Armenia approves regulations on border delimitation commissions with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyalar haqqında Əsasnaməni təsdiqləyib

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