Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС

Правительство Армении в рамках реформирования вооруженных сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в парламенте в ходе представления новой программы кабмина заявил премьер-мин

Правительство Армении в рамках реформирования вооруженных сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в парламенте в ходе представления новой программы кабмина заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин обусловлен исключительно прагматическим расчетом. Женщины составляют большинство населения Армении. Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны", - отметил он.