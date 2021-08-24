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Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС

Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС Правительство Армении в рамках реформирования вооруженных сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в парламенте в ходе представления новой программы кабмина заявил премьер-мин
В регионе
24 августа 2021 г. 12:21
Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС

Правительство Армении в рамках реформирования вооруженных сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в парламенте в ходе представления новой программы кабмина заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин обусловлен исключительно прагматическим расчетом. Женщины составляют большинство населения Армении. Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны", - отметил он.

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Версия на английском языке Armenia eyes attracting women to serve in military

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