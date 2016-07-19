К захваченному зданию полиции в Ереване стянуты дополнительные силы

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Дополнительные силы полиции стянуты на улицу Хоренаци к захваченному вооруженной группой зданию полка патрульно-постовой службы в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция осуществляет усиленный контроль, выстроившись в шеренгу. Там же находится командующий войсками полиции Левон Ераносян.

На некотором расстоянии от них несколько десятков граждан Армении собрались для того, чтобы не дать полиции, которая, по их мнению, намерена провести спецоперацию против вооруженной группы, захватившей здание полка ППС, осуществить ее.