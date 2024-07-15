К тушению пожара под Новороссийском будут привлечены дополнительная авиация

Два вертолета Минобороны, а также самолет Ил-76 МЧС России дополнительно привлекут для ликвидации пожара под Новороссийском.

Два вертолета Минобороны, а также самолет Ил-76 МЧС России дополнительно привлекут для ликвидации пожара под Новороссийском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета: Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра прибудут еще два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении.

Всего тушением огня, по данным оперштаба, занимаются более 250 человек. К месту инцидента для усиления выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону в составе 50 человек и 7 единиц техники.

Отметим, что площадь пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае достигла 62 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территории ряда туристических баз, откуда эвакуировали людей. В Новороссийске введен режим ЧС. В результате пожара пострадал один человек.