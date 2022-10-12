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К протестам в Иране присоединились рабочие ряда НПЗ

К протестам в Иране присоединились рабочие ряда НПЗ В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, начавшиеся месяц назад после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного, по мнению полицейских, ношения хиджаба. К протестующим уже присоединились сотрудники
В регионе
12 октября 2022 г. 16:42
К протестам в Иране присоединились рабочие ряда НПЗ

В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, начавшиеся месяц назад после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного, по мнению полицейских, ношения хиджаба. К протестующим уже присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее к забастовке присоединились сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе. Более тысячи нефтяников приняли участие в акции протеста, блокируя местные дороги и скандируя: "Смерть диктатору".

"Пришло время массовых протестов. Готовьтесь к всеобщим забастовкам. Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом", - говорится в заявлении местного комитета рабочих.

Представители иранских властей заявляют, что протесты рабочих нефтяной отрасли вызваны несогласием по трудовым контрактам, однако рабочие с этим не согласны. Центральное же правительство Ирана утверждает, что протесты в стране инспирированы властями США и Израиля, которым не нравится "сильный и независимый Иран".

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Версия на английском языке Oil refinery workers join protests in Iran

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