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К миссии НАТО по патрулированию Балтики присоединятся Франция и Бельгия

К миссии НАТО по патрулированию Балтики присоединятся Франция и Бельгия Страны НАТО за пределами региона Северной Европы и Балтии присоединятся к миссии "Балтийский дозор".
В регионе
13 февраля 2025 г. 17:08
К миссии НАТО по патрулированию Балтики присоединятся Франция и Бельгия

Страны НАТО за пределами региона Северной Европы и Балтии присоединятся к миссии "Балтийский дозор".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Эта миссия была запущена верховным главнокомандующим [объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи], генеральным секретарем [Марком Рютте], и сегодня мы услышали заявления о том, что не только страны, граничащие с Балтикой, но и Франция, Бельгия и другие наши союзники будут задействованы для защиты критически важных инфраструктур для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением целостности, обрывом кабелей", - заявил польский министр на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

В январе Рютте заявил в Хельсинки о запуске миссии "Балтийский дозор" в Балтийском море для защиты подводной инфраструктуры - энергетических и информационных кабелей. В операции задействуют фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря 2024 года подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

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Версия на азербайджанском языке Fransa və Belçika NATO-nun Baltik dənizində patrul missiyasına qoşulacaq

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