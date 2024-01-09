К концу текущего года в Армении будет сформирована уголовная полиция

Уголовная полиция в Армении будет сформирована уже к концу текущего года.
Как передает Report, об этом в интервью изданию "Айкакан жаманак" сообщила замминистра внутренних дел Арпине Саркисян.
По ее словам, основной функцией структуры, которая будет создана при МВД страны, будет борьба с организованной преступностью.
"С функциональной точки зрения основной задачей уголовной полиции является предотвращение особо тяжких преступлений, их выявление и раскрытие", - сказала Саркисян.
Замглавы МВД сообщила, что 3 января уже начался прием заявок, который продолжится до 26 января. В мае этого года планируется начать профессиональную подготовку служащих. Процесс завершится осенью, "после чего будут назначения и формирование можно будет считать завершенным".