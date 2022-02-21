К 2023 году объем подземных хранилищ газа Турции достигнет 10 млрд кубометров

Турция продолжает наращивать мощность подземных хранилищ газа, после завершения необходимых работ суммарный объем хранилищ "Туз Гёлю" и "Силиври" достигнет 10 млрд кубометров.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Донмез посетил находящееся на балансе BOTAŞ первое подземное газохранилище Турции "Силиври".
Донмез подчеркнул, что подземные хранилища газа являются стратегически важными объектами, играют ключевую роль в вопросе надежности поставок природного газа.
По его словам, газохранилища позволяют обеспечивать высокий спрос на природный газ в зимний сезон.
Министр отметил, что работы по увеличению мощностей хранилищ природного газа начались около двух лет назад.
"Мы увеличим объем хранилища "Силиври" с 2,8 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров. Продолжаются работы и в хранилище "Туз Гелю". В настоящий момент объем этого хранилища составляет 1,2 млрд кубометров, к 2023 году он достигнет 5,4 млрд кубометров. Общая мощность двух хранилищ достигнет 10 млрд кубометров, здесь мы будем хранить примерно 20 процентов потребляемого в стране газа", - сказал Донмез.