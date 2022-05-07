Йылдырым: Запасы газа в Черном море на 45 лет покроют мировые потребности

Запасы энергоносителей в Черном море достаточны для покрытия мировой потребности в природном газе на протяжении 45 лет.

Запасы энергоносителей в Черном море достаточны для покрытия мировой потребности в природном газе на протяжении 45 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Бинали Йылдырым.

"Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет", - цитирует Йылдырыма портал газеты Sözcü.

Об обнаружении в Черном море крупных запасов газа турецкие власти объявили в 2020 году. Запасы самого крупного месторождения "Сакарья", как тогда сообщалось, превышают 400 млрд кубометров.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью майскому журналу Kriter сообщил, что приступить к эксплуатации этого месторождения планируется в начале 2023 года и довести объемы добычи газа до 40 млн кубометров в сутки.