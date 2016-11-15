Йылдырым: ЕС должен выбрать между Турцией и ее врагами

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз должен выбрать между Турцией и ее врагами.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

По его словам, Брюсселю не следует рассчитывать, что Анкара изменит свои антитеррористические законы.

Как отмечается, заявления премьера Турции в парламенте, которые транслировались в прямом эфире, совпали с официальным визитом в страну министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.