Йылдырым: Единственный союзник США - доллар

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Враждебное отношение США к России, Турции и Ирану в виде санкций к ним не оправдает себя в свете сотрудничества и солидарности этих стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил экс-премьер и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Это враждебное отношение к расположенным на евразийском пространстве Ирану, России, а теперь и к Турции, которая развивается с каждым днем, не оправдает себя в свете тесного сотрудничества и солидарности наших стран. Довожу это до сведения США, единственным союзником которых является доллар", - написал Б.Йылдырым в Twitter.

Он добавил, что решение США ввести экономические санкции постепенно приводит к развязыванию экономической войны.