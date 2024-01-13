Jewish Journal: Поджог последней синагоги в Армении - не единственный признак антисемитизма

Поджог единственной синагоги в Армении, совершенный террористической организацией "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA), рассматривается как ответное мероприятие в связи с тесными израильско-азербайджанскими связями.

Поджог единственной синагоги в Армении, ответственность за что взяла на себя террористическая организация "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA), - не первый, и не последний случай воинствующего антисемитизма в армянском обществе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Почему была подожжена последняя синагога в Армении?", опубликованная изданием Jewish Journal.

По словам автора статьи, на данный момент Армения демонстрирует откровенный антисемитизм, о чем помимо всего прочего говорят и многочисленные нацистские памятники в это стране.

Один только факт недавнего шествия 1 января 2024 года в столице Ереване, где неонацисты салютовали традиционным гитлеровским приветствием, скандируя "Армения только для армян", говорит о многом, пишет автор. Это демонстрация национальной нетерпимости, следования фашистским идеям национальной исключительности.

Впрочем, считает автор, ничего удивительного. "Еще в 2014 году антидиффамационная лига отнесла Армению ко второй по масштабам антисемитизма стране в Европе и к третьей в мире за пределами Ближнего Востока. Кроме того, по данным опроса Pew Research Center, 32% армян не принимают евреев в качестве сограждан, что является самым высоким показателем среди стран Центральной и Восточной Европы", - говорится в статье.

Автор приводит и другие примеры: "Так было и во время Холокоста, когда армянские войска служили Третьему рейху и вели еврейских пленников маршами смерти, а армяно-американские организации публично восхваляли Гитлера как "дар человечеству", описывая Холокост как "хирургическую операцию" по очистке Германии от "ядовитых элементов".

По его мнению, нынешний всплеск антисемитизма в армянском обществе и диаспоре по миру стоит рассматривать и как реакцию на тесные и дружеские израильско-азербайджанские связи. Автор подчеркивает, что в истории обоих народов прослеживается схожая черта: как евреи, так и азербайджанцы подвергались особо жестоким массовым убийствам, но дружба между Израилем и Азербайджаном вовсе не направлена против других, в том числе и Армении.

"Резня в Ходжалы, худшее событие во время вторжения Армении в Карабахский регион Азербайджана, позже была описана президентом Израиля Ривлином в его обращении к ООН в День памяти жертв Холокоста, как свидетельство того, что мы сделали недостаточно, чтобы заявлять "никогда больше", когда речь заходит о таком уровне насилия и жестокой бесчеловечности",- говорится в статье.

Отметим, 15 ноября прошлого года была подожжена единственная синагога, оставшаяся в Армении. Эта же синагога подверглась акту вандализма 3 октября.