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    Jamestown Foundation: Новые экономические вызовы для Армении в этом году станут неизбежными

    Правительство Армении будет продолжать маневрировать между Западом и Россией и пытаться предотвращать широкомасштабные акции протеста

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Наличие олигархии и зависимость Армении от России в плане энергоресурсов в целом затрудняет приток иностранных инвестиций в страну.

    Как передает Report, об этом пишет американский аналитический центр Jamestown Foundation.

    "Нет сомнений в том, что когда в этом году президент Серж Саргсян и Республиканская партия Армении завершат переход к парламентской системе, как это было запланировано, новые экономические вызовы для страны станут неизбежными", - говорится в статье.

    Отмечается, что "постоянная зависимость от олигархической системы и верность России" в контексте энергетики и экономики в целом затрудняет привлечение иностранных инвестиций.

    "Вероятно, правительство Армении в этом году будет продолжать маневрировать между Западом и Россией и пытаться предотвращать широкомасштабные акции протеста, делая все, практически не совершая шагов в направлении улучшения экономики и социальный сферы", - отмечается в статье.

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