Известного телеведущего вывели из состояния комы

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев выведен из искусственной комы.

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев выведен из искусственной комы.

Как передает Report, об этом рассказала его менеджер Анна Тригуб в беседе с "Пятым каналом" .

По ее словам, врачи оценивают состояние Хрусталева как стабильное, опасность миновала. Коронавирусной инфекции у него не обнаружили.

Накануне сообщалось, что Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №40 в Сестрорецке. Отмечалось, что телеведущий не мог самостоятельно дышать.

Позднее информацию о госпитализации коллеги подтвердил телеведущий и шоумен Иван Ургант.