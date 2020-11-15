Известного телеведущего вывели из состояния комы

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев выведен из искусственной комы.
Как передает Report, об этом рассказала его менеджер Анна Тригуб в беседе с
По ее словам, врачи оценивают состояние Хрусталева как стабильное, опасность миновала. Коронавирусной инфекции у него не обнаружили.
Накануне сообщалось, что Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №40 в Сестрорецке. Отмечалось, что телеведущий не мог самостоятельно дышать.
Позднее информацию о госпитализации коллеги подтвердил телеведущий и шоумен Иван Ургант.