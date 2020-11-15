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Известного телеведущего вывели из состояния комы

Известного телеведущего вывели из состояния комы Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев выведен из искусственной комы.
В регионе
15 ноября 2020 г. 14:28
Известного телеведущего вывели из состояния комы
Дмитрий Хрусталев

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев выведен из искусственной комы.

Как передает Report, об этом рассказала его менеджер Анна Тригуб в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, врачи оценивают состояние Хрусталева как стабильное, опасность миновала. Коронавирусной инфекции у него не обнаружили.

Накануне сообщалось, что Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу №40 в Сестрорецке. Отмечалось, что телеведущий не мог самостоятельно дышать.

Позднее информацию о госпитализации коллеги подтвердил телеведущий и шоумен Иван Ургант.

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