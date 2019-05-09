Известна дата первого заседания по уголовному делу в отношении экс-президента Армении

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна, занимавшего должность начальника генерального штаба вооруженных сил РА Сейрана Оганяна, занимавшего должность заместителя министра обороны Юрия Хачатурова и занимавшего должность руководителя аппарата президента Армена Геворкяна состоится 13 мая. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член группы адвокатов Роберта Кочаряна – Ованнес Худоян.

На вопрос, рассматривается ли возможность представить ходатайство об отводе судьи в ходе заседания, О. Худоян ответил, что не может сказать ничего конкретного в этот момент, всё зависит от разъяснений касательно нескольких вопросов.

Ранее Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу Кочаряна. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.