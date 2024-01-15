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Израильский футболист, поддержавший операцию в Газе, покинул Турцию

Израильский футболист, поддержавший операцию в Газе, покинул Турцию Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступавший за турецкий клуб "Антальяспор", покинул Турцию.
В регионе
15 января 2024 г. 20:43
Израильский футболист, поддержавший операцию в Газе, покинул Турцию

Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступавший за турецкий клуб "Антальяспор", покинул Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

"Израильский футболист из клуба "Антальяспора" Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетенных людей и палестинский народ", - написал политик в Х.

14 января израильский полузащитник турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель во время матча своей команды против "Трабзонспора" после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".

15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину.

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