Израильский футболист, поддержавший операцию в Газе, покинул Турцию

Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступавший за турецкий клуб "Антальяспор", покинул Турцию.

Израильский футболист Сагив Йехезкель, выступавший за турецкий клуб "Антальяспор", покинул Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

"Израильский футболист из клуба "Антальяспора" Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетенных людей и палестинский народ", - написал политик в Х.

14 января израильский полузащитник турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель во время матча своей команды против "Трабзонспора" после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".

15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину.