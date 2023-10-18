Израильский чартер Sundor будет бесплатно вывозить израильтян из Турции

Израильская чартерная авиакомпания Sundor, являющаяся дочкой авиаперевозчика El Al, будет осуществлять бесплатные рейсы для израильтян, желающих покинуть Турцию.

Израильская чартерная авиакомпания Sundor, являющаяся дочкой авиаперевозчика El Al, будет осуществлять бесплатные рейсы для израильтян, желающих покинуть Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, самолеты Sundor будут эвакуировать граждан Израиля, которые пока не успели покинуть Турцию. В то же время корреспондент армейского радио Galei Tzahal утверждает, что рейс, вылетающий из Стамбула в Тель-Авив, заполнен лишь наполовину, и призывает всех граждан Израиля как можно скорее вернуться домой.

Днем ранее, 17 октября, Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля порекомендовал своим гражданам в Турции срочно покинуть эту страну.

В рекомендации СНБ отмечалось, что после начала военной операции израильской армии в секторе Газа "была выявлена значительная эскалация террористических угроз в отношении евреев и израильтян по всему миру". Израильтянам, которые еще не покинули Турцию, рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности, максимально сократить пребывание в общественных местах, свести к минимуму использование израильской или еврейской символики и избегать посещения мест, связанных с Израилем или еврейской тематикой.