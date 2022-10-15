Израиль заявил о готовности помочь Турции в связи с аварией на угольной шахте

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования властям Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь. Как передаёт Report со ссылкой

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования властям Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь.



Как передает Report, об этом написал премьер на своей странице в Twitter.



"Израиль вместе с Турцией после ужасной трагедии в провинции Бартын. Я передал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", - отметил Лапид.

Я также предложил содействие Израиля в это сложное время, - добавил премьер.