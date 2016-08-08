​Израиль проиграл Ирану в швейцарском суде

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Верховный суд Швейцарии обязал принадлежащую государству Израиль компанию Trans Asiatic Oil выплатить национальной нефтяной компании Ирана 250 тысяч франков компенсации, а также оплатить судебные издержки в размере 200 тысяч франков иранским адвокатам, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Речь идет о завершении 37-летнего судебного процесса между Израилем и Ираном по поводу разделения доходов от нефти, поставлявшейся шахским Ираном в Европу с помощью израильских танкеров.

Ранее сообщалось, что суд обязал израильскую государственную компанию КЦАА ("Нефтепровод Эйлат-Ашкелон") заплатить Ирану 1,2 миллиарда долларов за нефть, находившуюся на момент революции в 50 израильских танкерах.

Власти Израиля наложили запрет на публикацию подробностей этой тяжбы и повторили свою позицию, что Израиль не будет ничего платить Ирану.