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    ​Израиль проиграл Ирану в швейцарском суде

    Суд обязал израильскую компанию выплатить нефтяной компании Ирана 250 тысяч франков компенсации

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Верховный суд Швейцарии обязал принадлежащую государству Израиль компанию Trans Asiatic Oil выплатить национальной нефтяной компании Ирана  250 тысяч франков компенсации, а также оплатить судебные издержки в размере 200 тысяч франков иранским адвокатам, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ. 

    Речь идет о завершении 37-летнего судебного процесса между Израилем и Ираном по поводу разделения доходов от нефти, поставлявшейся шахским Ираном в Европу с помощью израильских танкеров.

    Ранее сообщалось, что суд обязал израильскую государственную компанию КЦАА ("Нефтепровод Эйлат-Ашкелон") заплатить Ирану 1,2 миллиарда долларов за нефть, находившуюся на момент революции в 50 израильских танкерах.

    Власти Израиля наложили запрет на публикацию подробностей этой тяжбы и повторили свою позицию, что Израиль не будет ничего платить Ирану. 

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