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Израиль призвал своих граждан покинуть Украину

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в том числе Умань, а тем, кто сейчас находятся в стране, предлагается "немедленно покинуть" территорию
В регионе
26 июля 2022 г. 11:14
Израиль призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в том числе Умань, а тем, кто сейчас находятся в стране, предлагается "немедленно покинуть" территорию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Facebook посольства Израиля в Украине.

"В связи с войной и боевыми действиями между российскими и украинскими войсками министерство иностранных дел призывает граждан Израиля избегать посещения территории Украины, включая город Умань и окрестности", – сказано в сообщении.

В посольстве объяснили, что ситуация с безопасностью, угроза бомбардировок с воздуха или ракетных обстрелов, в том числе в центре и на западе страны, представляет собой реальную и непосредственную опасность для жизни.

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