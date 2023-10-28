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Израиль после заявлений Турции отзывает дипломатических представителей

Израиль после заявлений Турции отзывает дипломатических представителей Израиль после заявлений Турции отзывает своих дипломатических представителей для переоценки отношений.
В регионе
28 октября 2023 г. 20:09
Израиль после заявлений Турции отзывает дипломатических представителей

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства, в частности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом объявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", - заявил министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на митинге в Стамбуле резко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Türkiyədəki diplomatlarını geri çağırır

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