Израиль передаст Украине технологии оповещения

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах-беспилотниках.

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах-беспилотниках.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, технология уже официально передается израильской стороной: "Думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью".

В октябре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с тогдашним премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны договаривались о предоставлении систем противовоздушной и противоракетной обороны.