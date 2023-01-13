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Израиль передаст Украине технологии оповещения

Израиль передаст Украине технологии оповещения Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах-беспилотниках.
В регионе
13 января 2023 г. 18:07
Израиль передаст Украине технологии оповещения

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах-беспилотниках.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, технология уже официально передается израильской стороной: "Думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью".

В октябре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с тогдашним премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны договаривались о предоставлении систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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Версия на английском языке Ukraine to purchase new technologies from Israel
Версия на азербайджанском языке Ukrayna İsraildən yeni texnologiyalar alacaq

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