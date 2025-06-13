Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов"

Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов" (Am Kelavi).

Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов" (Am Kelavi).

Как передает Report, об этом сообщила армия обороны Израиля.

Отмечается, что цель операции — устранение угрозы ядерного оружия со стороны Ирана.

"У Ирана есть достаточно обогащенного урана для производства нескольких бомб в течение нескольких дней, и он должен быть остановлен перед лицом этой неизбежной угрозы", — говорится в заявлении.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.