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Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов"

Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов" Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов" (Am Kelavi).
В регионе
13 июня 2025 г. 05:12
Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием Нация львов

Израиль объявил о начале военной операции на территории Ирана под названием "Нация львов" (Am Kelavi).

Как передает Report, об этом сообщила армия обороны Израиля.

Отмечается, что цель операции — устранение угрозы ядерного оружия со стороны Ирана.

"У Ирана есть достаточно обогащенного урана для производства нескольких бомб в течение нескольких дней, и он должен быть остановлен перед лицом этой неизбежной угрозы", — говорится в заявлении.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

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