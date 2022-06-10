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Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска Израильские военные ранним утром в пятницу нанесли несколько ракетных ударов по целям, расположенным к югу от столицы Сирии.
В регионе
10 июня 2022 г. 09:56
Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израильские военные ранним утром в пятницу нанесли несколько ракетных ударов по целям, расположенным к югу от столицы Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское госагентство SANA.

Согласно его сообщению, сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, выпущенных из района оккупированных Израилем Голанских высот. Пострадал один мирный житель. Также ударами был нанесен материальный ущерб.

Как отмечается, удары были нанесены в 4:20 по местному времени.

Израильское издание The Haaretz напоминает, что это второе сообщение об израильском ударе по Сирии на этой неделе. Сирийское государственное телевидение сообщало в понедельник о срабатывании систем ПВО в ответ на удар Израиля по южным районам Дамаска.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Dəməşqdən cənubda yerləşən hədəflərə raket zərbəsi endirib

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