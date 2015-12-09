​Израиль готов поставлять газ в Турцию

Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Израиль готов поставлять в Турцию газ и сотрудничать со страной как с транзитёром, несмотря на разногласия, существующие между государствами.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху полагает, что возможности газодобывающей отрасли страны велики и позволят продавать топливо не только в Турцию, но и на Кипр, в Грецию, а также в Египет и в Иорданию. Среди возможных покупателей газа в Иерусалиме видят и государства Европы. Сотрудничество с Турцией в газовой отрасли обсуждается, заявил Нетаньяху. В Израиле возлагают большие надежды на разработку месторождений «Тамар» и «Левиафан».

Заключение контрактов привело бы и к нормализации отношений между Израилем и Турцией. Отношения между странами ухудшились в 2010 году, когда так называемая «Флотилия свободы», в которой участвовали и турки, пошла на прорыв морской блокады сектора Газа, организованной Израилем.