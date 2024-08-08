Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией

Власти Израиля передали Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", что гибель мирных жителей в результате их атак станет пересечением красной линии.

Власти Израиля передали Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", что гибель мирных жителей в результате их атак станет пересечением красной линии.

Как передает Report , об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, в этом случае последует "непропорциональный ответ" со стороны Израиля. Кроме того, израильские власти готовятся к возможным атакам на гражданскую инфраструктуру или различные объекты за рубежом. В то же время пока спецслужбы Израиля не получали разведывательную информацию о подготовке таких нападений в других странах.

По данным телеканала, правительство Израиля ожидает, что "Хезболлах" нанесет удар раньше, чем Иран.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что ливанское движение может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.