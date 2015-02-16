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    Сменится руководство российской базы в Гюмри

    Командир 102-ой российской базы отправлен в отставку

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Отправлен в отставку командир 102-ой российской базы в Гюмри. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, отправлен в отставку  нынешний ее командир, полковник Андрей Рудзинский.

    Кроме того,  будет также уволен  психолог, который консультировал военных в период убийства семьи в Гюмри.

    Напомним, 12 января в Гюмри были убиты шесть членов семьи Аветисян. Полугодовалый Сережа Аветисян умер в больнице некоторое время спустя. В совершении убийства подозревается российский солдат срочной службы Валерий Пермяков.

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