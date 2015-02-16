Сменится руководство российской базы в Гюмри

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Отправлен в отставку командир 102-ой российской базы в Гюмри. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, отправлен в отставку нынешний ее командир, полковник Андрей Рудзинский.

Кроме того, будет также уволен психолог, который консультировал военных в период убийства семьи в Гюмри.

Напомним, 12 января в Гюмри были убиты шесть членов семьи Аветисян. Полугодовалый Сережа Аветисян умер в больнице некоторое время спустя. В совершении убийства подозревается российский солдат срочной службы Валерий Пермяков.