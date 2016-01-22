Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила изменения в конституцию стран

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана единогласно одобрили изменения и дополнения в действующую конституцию страны. Депутаты направили текст нового законопроекта на экспертизу в конституционный суд (КС) страны, после чего будет и определена дата всенародного референдума о поправках в Основной закон республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по законодательству и правам человека Махмадали Ватанзода.

Поправки в действующую конституцию Таджикистана в случае их утверждения КС дают право лидеру нации действующему президенту Эмомали Рахмону избираться на высший государственный пост республики неограниченное количество раз.