Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, одержавший победу во втором туре президентских выборов, назвал своих политических конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, одержавший победу во втором туре президентских выборов, назвал своих политических конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы.

Как передает Report, об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на информагентство Nour News.

"Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты - мои братья", - заявил Пезешкиан.

Ранее глава избирательной комиссии Ирана Мохсен Эслами объявил победу на выборах реформатора Масуда Пезешкиана, за которого во втором туре проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов.

Явка во втором туре достигла 49,8% избирателей.