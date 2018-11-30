Избранный президент Грузии рассказала, в каком случае начнёт диалог с Россией

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что сейчас не время для нормализации отношений с Россией.

Как передает Report, об этом политик рассказала в интервью "Русской службе Би-би-си".

"Пока Россия ведёт себя так, как сейчас... не думаю, что всё это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", — сказала Зурабишвили.

По её словам, так как Грузия занимает проевропейскую позицию, она не останется в стороне, если страны Запада начнут диалог с Россией.

На выборах президента Грузии впервые победила женщина. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов.