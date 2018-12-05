Избранный президент Грузии назвала город проведения инаугурации

Тбилиси. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Церемония инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится в городе Телави".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила журналистам сама глава государства.

По ее словам, над деталями церемонии идет работа: "Иностранным гостям направлены приглашения для участия в церемонии инаугурации. Мы пригласим представителя из каждой страны, с которой у нас имеются дипломатические отношения. Естественно, на церемонии примет участие и Георгий Маргвелашвили".

Церемонию принесения присяги планируется провести во дворце на территории замка Батони в городе Телави.

Отметим, что церемония инаугурации С.Зурабишвили назначена на 16 декабря. Впервые в Грузии инаугурация президента состоится не в Тбилиси. Инаугурация нынешнего президента Георгия Маргвелашвили и экс-главы государства Михеила Саакашвили состоялась во внутреннем дворе здания тбилисского парламента.