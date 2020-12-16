Избранный депутатом парламента Грузии азербайджанец отказался от мандата

Партия подала обращение в законодательный орган об отказе от полученных 36 мандатов

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) официально отказалась от представительства в парламенте X созыва.

Как сообщает местное бюро Report, партия подала обращение в законодательный орган об отказе от полученных 36 мандатов.

В их числе и азербайджанец Абдулла Исмаилов, избранный депутатом по пропорциональному списку объединения "Сила в единстве", в котором представлено и ЕНД.

Таким образом, только двое депутатов азербайджанского происхождения займут кресло в парламенте соседней страны. Это Заур Даргаллы, избранный в мажоритарном порядке по Марнеули-Гардабанскому округу от правящей партии "Грузинская мечта", и Савалан Мирзаев, получивший мандат по пропорциональному списку.