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Избранный депутатом парламента Грузии азербайджанец отказался от мандата

Избранный депутатом парламента Грузии азербайджанец отказался от мандата Партия подала обращение в законодательный орган об отказе от полученных 36 мандатов
В регионе
16 декабря 2020 г. 13:46
Избранный депутатом парламента Грузии азербайджанец отказался от мандата
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Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) официально отказалась от представительства в парламенте X созыва.

Как сообщает местное бюро Report, партия подала обращение в законодательный орган об отказе от полученных 36 мандатов.

В их числе и азербайджанец Абдулла Исмаилов, избранный депутатом по пропорциональному списку объединения "Сила в единстве", в котором представлено и ЕНД.

Таким образом, только двое депутатов азербайджанского происхождения займут кресло в парламенте соседней страны. Это Заур Даргаллы, избранный в мажоритарном порядке по Марнеули-Гардабанскому округу от правящей партии "Грузинская мечта", и Савалан Мирзаев, получивший мандат по пропорциональному списку.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinə deputat seçilən azərbaycanlı mandatından imtina edib

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