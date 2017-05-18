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    Избран новый спикер парламента Армении

    За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, а за Марукяна - 12 депутатов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ара Баблоян избран председателем Национального Собрания Армении шестого созыва, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Всего на пост спикера было выдвинуто две кандидатуры – Ара Баблояна от правящей Республиканской партии Армении и Эдмона Марукяна от оппозиционного блока "Елк".

    В голосовании на первом заседании новоизбранного парламента приняли участие 100 депутатов из 105. "За" кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, а "за" Марукяна - 12 депутатов. Ни один из бюллетеней не был признан недействительным. 

    В своем выступлении Баблоян поблагодарил президента и команду РПА за доверие и пообещал проявить максимальную ответственность в этот сложный и переходный для парламента Армении период.  

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