Избран новый председатель Совета экспертов Ирана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Председателем Совета экспертов Ирана избран аятолла Мохаммад Язди, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Место председателя Совета экспертов оказалось вакантным после смерти в октябре 2014 года аятоллы Мохаммеда Резы Махдави-Кяни, занимавшего этот пост.

Совет экспертов является одним из основных органов управления ИРИ и состоит из 86 знатоков шариата, богословов, избираемых сроком на 8 лет путем прямого голосования граждан. Совет экспертов избирает из своего состава главу государства — пожизненного Руководителя и духовного лидера Ирана.