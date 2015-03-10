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    Избран новый председатель Совета экспертов Ирана

    Место председателя Совета экспертов оказалось вакантным после смерти в октябре 2014 года аятоллы Мохаммеда Резы Махдави-Кяни

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Председателем Совета экспертов Ирана избран аятолла Мохаммад Язди, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Место председателя Совета экспертов оказалось вакантным после смерти в октябре 2014 года аятоллы Мохаммеда Резы Махдави-Кяни, занимавшего этот пост.

    Совет экспертов является одним из основных органов управления ИРИ и состоит из 86 знатоков шариата, богословов, избираемых сроком на 8 лет путем прямого голосования граждан. Совет экспертов избирает из своего состава главу государства — пожизненного Руководителя и духовного лидера Ирана.

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