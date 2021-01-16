Избран новый председатель правящей партии Грузии

Бывший председатель партии Бидзина Иванишвили покинул свой пост 11 января

В Грузии проходит съезд правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Как сообщает местное бюро Report, кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии была поддержана единогласно.

Новый председатель выразил благодарность за оказанное доверие.

На съезде будет сформирован политический совет партии, состоящий из 21 члена, а также будут избраны исполнительный и политический секретари.

И.Кобахидзе ранее был исполнительным секретарем "Грузинской мечты". 43-летний политик занимал пост председателя парламента Грузии в 2016-2019 годах. Бывший председатель партии Бидзина Иванишвили покинул свой пост 11 января.