О нас
Report Georgia
Аудио новости

Избран новый председатель правящей партии Грузии

Избран новый председатель правящей партии Грузии Бывший председатель партии Бидзина Иванишвили покинул свой пост 11 января
В регионе
16 января 2021 г. 14:44
Избран новый председатель правящей партии Грузии

В Грузии проходит съезд правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Как сообщает местное бюро Report, кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии была поддержана единогласно.

Новый председатель выразил благодарность за оказанное доверие.

На съезде будет сформирован политический совет партии, состоящий из 21 члена, а также будут избраны исполнительный и политический секретари.

И.Кобахидзе ранее был исполнительным секретарем "Грузинской мечты". 43-летний политик занимал пост председателя парламента Грузии в 2016-2019 годах. Бывший председатель партии Бидзина Иванишвили покинул свой пост 11 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyasına yeni sədr seçildi

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
12 января 2021 г. 20:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi