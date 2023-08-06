Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии

Высший государственный совет (ВГС) Ливии избрал Мухаммеда Такалу своим новым председателем.

Высший государственный совет (ВГС) Ливии избрал Мухаммеда Такалу своим новым председателем.

Как передает Report , Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, в результате второго тура голосования Такала получил 67 голосов членов ВГС, действовавший до последнего времени глава ВГС Мухаммед аль-Мишри - 62 голоса.

В первом туре голосования, в котором приняли участие четыре кандидата на пост главы ВГС, аль-Мишри получил на 10 голосов больше, чем Такала, но не смог набрать большинства голосов участников заседания.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Акила Салех.