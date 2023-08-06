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Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии

Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии Высший государственный совет (ВГС) Ливии избрал Мухаммеда Такалу своим новым председателем.
В регионе
6 августа 2023 г. 16:03
Избран новый глава Высшего государственного совета Ливии

Высший государственный совет (ВГС) Ливии избрал Мухаммеда Такалу своим новым председателем.

Как передает Report, Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, в результате второго тура голосования Такала получил 67 голосов членов ВГС, действовавший до последнего времени глава ВГС Мухаммед аль-Мишри - 62 голоса.

В первом туре голосования, в котором приняли участие четыре кандидата на пост главы ВГС, аль-Мишри получил на 10 голосов больше, чем Такала, но не смог набрать большинства голосов участников заседания.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Акила Салех.

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Версия на азербайджанском языке Liviyanın Ali Dövlət Şurasına yeni rəhbər seçilib

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